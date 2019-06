Stone Temple Pilots: esce l'edizione deluxe per i 25 anni di "Purple"

In occasione del venticinquesimo anniversario di “Purple”, il secondo album degli Stone Temple Pilots – uscito il 7 giugno 1994 – viene annunciata la pubblicazione, prevista per il prossimo 13 settembre, di “Purple: Super Deluxe Edition”: una edizione masterizzata del disco ed estesa con rare ed inedite registrazioni live e in studio.

Il cofanetto 3 CD/1LP include la nuova versione rimasterizzata dell'album originale in studio sia su CD che vinile, in più le versioni inedite di brani contenuti negli album e rarità, insieme ad una registrazione di un concerto live del 1994 mai resa pubblica prima.

Un bundle in edizione limitata a 1.000 copie di “Purple: Super Deluxe Edition” è disponibile in pre-order su stonetemplepilots.com ed include una replica bonus del singolo 7 pollici di "Interstate Love Song" che fu originariamente pubblicato nel Regno Unito nel 1994.

“Purple: Super Deluxe Edition” esplora il making of dell'album con un mix di musica inedita che include le demo ("Unglued" e "Army Ants") e le prime versioni di alcuni brani ("Meat Plow" e "Interstate Love Song") più registrazioni acustiche ("Big Empty"). La raccolta contiene tre performance live inedite dello show del 1994 KROQ Acoustic Christmas, include una versione di "Christmastime Is Here" da ‘A Charlie Brown Christmas’. Forse la più grande sorpresa della raccolta è l'inedita demo di "She Knows Me Too Well", una canzone che i Beach Boys registrarono nel 1965. “Purple: Super Deluxe Edition” si chiude con una registrazione inedita del concerto che la band tenne il 24 agosto 1994 a New Haven, Connecticut.

Disc One: Purple 2019 Remaster

1. "Meat Plow"

2. "Vasoline"

3. "Lounge Fly"

4. "Interstate Love Song"

5. "Still Remains"

6. "Pretty Penny"

7. "Silvergun Superman"

8. "Big Empty"

9. "Unglued"

10. "Army Ants"

11. "Kitchenware & Candybars"

Disc Two: Early Versions, Demos & Acoustic

1. "Meat Plow" – Early Version *

2. "Interstate Love Song" – Early Version *

3. "Big Empty" – Acoustic Version *

4. "Unglued" – Demo *

5. "Army Ants" – Demo *

6. "Kitchewnware & Candybars" – Demo *

7. "Dancing Days"

8. "She Knows Me Too Well" – Demo *

9. "Interstate Love Song" – Acoustic Version *

Live At KROQ Acoustic Christmas 1994

10. "Pretty Penny" – Acoustic Version *

11. "Kitchenware & Candybars" – Acoustic Version *

12. "Christmastime Is Here" – Acoustic Version *

Disc Three: Live at New Haven Vererans Memorial Coliseum, New Haven, CT, August 23, 1994

1. "Vasoline" *

2. "Silvergun Superman" *

3. "Crackerman" *

4. "Lounge Fly" *

5. "Meat Plow" *

6. "Still Remains" *

7. "Gypsy Davy" *

8. "Pretty Penny" *

9. "Creep" *

10. "Andy Warhol" *

11. "Army Ants" *

12. "Big Empty" *

13. "Interstate Love Song" *

14. "Plush" *

15. "Unglued" *

16. "Dead & Bloated" *

17. "Sex Type Thing" *

Le tracce contrassegnate dall’asterisco non sono mai state realizzate prima.