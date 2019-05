'Che le canzoni restano in eterno': la videointervista a Coez

Vasco diceva: "Ma cosa vuoi che sia una canzone?". Però spesso le canzoni - le belle canzoni - fanno la differenza. È il caso di Coez: inizialmente scettici nei confronti della sua musica (non abbastanza rap per entrare in certi circuiti e non abbastanza pop per il pubblico generico), alla fine anche i media tradizionali hanno dovuto "arrendersi" alle sue canzoni. Quelle di "Faccio un casino", nel 2017, gli hanno permesso di conquistare quella consacrazione che inseguiva da tempo, e di farlo da indipendente, senza il supporto di una grossa struttura alle sue spalle. Quelle del nuovo album "È sempre bello" (uscito lo scorso marzo - qui la nostra recensione), invece, quest'anno lo hanno portato per la prima volta in carriera al primo posto della classifica dei dischi più venduti: un traguardo che ha conquistato senza instore, che oggi come oggi sono forse l'unico modo che permette agli artisti di continuare a vendere copie fisiche dei loro dischi. Una scelta che Coez ha preso per provare a invertire la tendenza, per dimostrare che una manciata di belle canzoni vale più di certe dinamiche: "Che le canzoni restano in eterno", per citare un verso di un suo pezzo.

Ora per il cantautorapper romano arriva la prova più attesa: scoprire quale effetto avranno le canzoni suo pubblico, dal vivo. I tre concerti al Palazzo dello Sport di Roma segneranno il suo ritorno sul palco a distanza di nove mesi dalla chiusura del lunghissimo tour legato al disco precedente. E Coez non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato: "La preparazione per i palasport è cominciata da mesi. Quando ho smesso il tour di 'Faccio un casino' mi sono dato una ridimensionata e tutto lo stress che si era accumulato ora non lo sto vivendo più", ha raccontato qualche giorno fa a Rockol in occasione della promo del nuovo singolo estratto da "È sempre bello", "Domenica". Sul palco sarà un cantautore con le sue canzoni. Insieme ai suoi musicisti farà ascoltare 27 pezzi pescati dai suoi cinque album, alcuni dei quali completamente riarrangiati. La scaletta sarà chiaramente incentrata su "È sempre bello", ma non mancheranno alcune sorprese: "Il pubblico sarà parte integrante dello show".