Ozzy Osbourne, condizioni di salute in netto miglioramento

Pare che il peggio sia passato per il già leader dei Black Sabbath, costretto da una forma particolarmente aggressiva di polmonite a rimandare tutti i suoi impegni dal vivo per il 2019 - compresa una data in origine programmata per lo scorso primo marzo a Bologna: a rivelarlo è stato il figlio di Ozzy Osbourne, Jack, nel corso di un'intervista rilasciata a Katrina Weldman per l'emittente radiofonica digitale SiriusXM.

"Sta molto bene", ha spiegato Jack Osbourne: "E' tornato a camminare con le sue gambe, quindi è a posto".

"Non posso credere di dover posticipare altre date del tour", aveva dichiarato il settantenne frontman il 4 aprile scorso in concomitanza con la cancellazione dei suoi prossimi impegni dal vivo: "Le parole non possono esprimere quanto sia frustrato, arrabbiato e depresso per non essere in grado di tornare in tour ora. Sono grato dell’amore e del supporto che sto ricevendo dalla mia famiglia, dalla mia band, dagli amici e dai fan, è davvero quello che mi sta tenendo su. Sappiate solo che sto ogni giorno meglio. Mi riprenderò del tutto. Finirò il mio tour. Tornerò!".

Mentre la maggior parte degli show in nordamerica sono già stati riprogrammati a partire dal prossimo mese di febbraio, il nuovo calendario dei concerti in Europa e Gran Bretagna deve ancora essere ufficializzato.