C'è chi li ha presi in giro per il look anni '60, un po' anacronistico. C'è chi li ha definiti una band da college e chi invece li ha considerati nient'altro che una cover band dei Led Zeppelin (a proposito: loro hanno detto che non vogliono più essere paragonati alla band di "Whole lotta love"). I commenti dei telespettatori sui social durante l'esibizione dei Greta Van Fleet al "Saturday Night Live", il popolare varietà serale della tv americana, sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E così, la band dei fratelli Kiszka ha deciso di rispondere una volta per tutte agli odiatori.

In un'intervista concessa all'agenzia di stampa statunitense Associated Press, il chitarrista Jake Kiszka, parlando a nome dei suoi compagni di band, ha detto a proposito dei velenosi commenti degli haters:

"Ognuno è libero di farsi un'opinione. Ma penso che saremo sempre umiliati così, anche se siamo onorati di essere accostati a coloro che ci hanno influenzato e ispirato a fare musica. Comunque in questo mondo non c'è band che non abbia qualcuno che la odia".

Il chitarrista ha poi aggiunto:

"Quando qualcuno inizia ad andare lontano dalla mandria, sembra esserci sempre qualcuno che vuole riportarlo indietro".

E cercando di ridimensionare l'hype del pubblico e degli addetti ai lavori (Pitchfork, lo scorso ottobre ha stroncato con una durissima recensione l'album d'esordio della band, "Anthem of the peaceful army"), Kiszka ha infine detto:

"È sciocco considerare qualcuno un salvatore del rock'n'roll. Secondo noi, non esiste re in grado di indossare quella corona".

Attualmente impegnati con il tour legato a "Anthem of the peaceful army", i Greta Van Fleet saranno in concerto in Italia il prossimo 24 febbraio, a Milano (per poi tornare nel nostro paese il prossimo luglio).