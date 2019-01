Jimmy Page ha restaurato la sua ‘Dragon’, la chitarra usata per registrare il primo, leggendario, album dei Led Zeppelin, cinquanta anni fa.

Quella chitarra venne regalata a Page da Jeff Beck nel 1966 quando militava negli Yardbirds. Page ci mise mano e la modificò nella sua forma ‘Mirror’, nel 1967, quando gli aggiunse degli specchi per personalizzarla. Ma alla fine di quell'anno, la cambiò nuovamente dipingendola con il disegno del drago.

Un amico di Page rimosse maldestramente il disegno del drago dalla chitarra rovinandola. L’ex chitarrista dei Led Zeppelin però la tenne e, di recente, ci ha lavorato su con un grafico per restaurarla e ridipingerla. Le fotografie pubblicate per la presentazione del nuovo amplificatore Sundragon sono le prime in cui ricompare la chitarra dal 1969.

(Sundragon)

Racconta Jimmy Page:

"La storia dello strumento sta nel suo intero percorso. Fu Jeff Beck a darmela con tanto buono spirito. C’è molto amore in quel gesto e nel suo viaggio negli Yardbirds e poi come è stata usata nel primo album dei Led Zeppelin...il viaggio giunge fino a qui. Ora, è stata riportata alla sua vera bellezza e siamo stati capaci di clonarla".

Guarda il video pubblicato dalla Fender sulla lavorazione della chitarra di Jimmy Page.