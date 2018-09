La cantante e attrice recentemente accusata dall'attore e cantante Jimmy Bennett di molestie sessuali - e per questo allontanatasi (il comunicato ufficiale parla di decisione presa "di comune accordo" con Freemantle Media e Sky Italia) dall'edizione 2018 del talent show musicale X-Factor, dove era stata ingaggiata nel ruolo di giudice - è tornata a palesarsi sui social network dopo un lungo silenzio iniziato alla fine del luglio scorso (ben prima, quindi, che esplodesse il caso mediatico sollevato da un'inchiesta del New York Times): in una Instagram story Asia Argento ha postato un breve video nel quale ascolta il brano degli Smiths "Still Ill", incluso originariamente nell'omonimo album del 1984 della band di Morrissey. Nella clip la cantante riporta il verso "For there are brighter sides to life and I should know because I've seen them but not very often" ("Perché ci sono lati più luminosi della vita, e dovrei saperlo, perché li ho visto, anche se non molto spesso").

Come osserva Dagospia, la figlia del regista di "Il gatto a nove code" e "Profondo rosso" non tornerà - nonostante le ipotesi che la vorrebbero pronta a tornare sul banco dei giurati - nell'organico della trasmissione: secondo il sito diretto da Roberto D'Agostino, sarebbe stata la stessa attrice e cantante a voler interrompere le sue apparizioni pubbliche, risolvendo così in modo reciproco il contratto che la legava alla produzione del talent show.