L'attrice, regista e cantante Asia Argento, chiamata dalla produzione di X Factor come giudice per la prossima edizione italiana del talent show televisivo, avrebbe pagato 380mila dollari a un giovane attore e musicista, Jimmy Bennett, che l'ha accusata di averlo aggredito sessualmente in un hotel californiano quattro anni fa, quando lui aveva diciassette anni e lei trentasette: la Argento, che insieme ad altre colleghe scoperchiò, grazie a un'inchiesta del New Yorker, lo scandalo sessuale che ebbe Harvey Weinstein come figura di primo piano dando un impulso determinante alla nascita del movimento #MeToo, conobbe Bennett - oggi ventiduenne - nel 2004 sul set del film "Ingannevole è il cuore più di ogni cosa", opera diretta e interpretata dalla stessa Argento nella quale l'attore intepretava suo figlio.

Tra i documenti ottenuti dal New York Times - qui l'articolo originale, firmato da Emily Steel e Susan Beachy - dagli avvocati delle controparti, oltre a prove fotografiche come un selfie del 2003 che ritrae i due a letto, ci sarebbero anche i dettagli e le tempistiche del pagamento: i 380mila dollari sarebbero stati corrisposti dalla Argento a Bennett in un anno e mezzo, a partire da un versamento di 200mila dollari risalente ad aprile del 2017. Secondo le leggi della California, stato dove si è consumata la vicenda, l'età del consenso per avere un rapporto sessuale è fissata a diciotto anni, mentre Bennett, all'epoca dei fatti, ne aveva solo diciassette.

Contattata dal NYT, la Argento non ha rilasciato dichiarazioni. Gli avvocati di Bennett si sono limitati a far sapere che il loro cliente proseguirà a "concentrarsi sulla musica come ha fatto negli ultimi mesi e anni" - nel 2011 l'attore debuttò discograficamente con il singolo "Over Again".

La Argento è stata chiamata come co-direttrice artistica - insieme a Devendra Banhart - all'edizione 2018 del festival olandese Le Guess Who?, che vedrà alternarsi sul palco di Utrecht, nella prima metà del prossimo mese di novembre, artisti come Breeders, Lydia Lunch, Psychic Ills, Jessica Pratt, Joan of Arc, Richard Fearless (Death In Vegas) e Vashti Bunyan.