È morto all'età di 58 anni Conway Savage, storico tastierista dei Bad Seeds, il gruppo fondato da Nick Cave. Il musicista (nella foto in alto) è scomparso nella giornata di ieri, domenica 2 settembre: aveva un tumore al cervello, come i suoi compagni di band avevano fatto sapere lo scorso anno. E sono stati gli stessi Nick Cave and the Bad Seeds a confermare, tramite un comunicato stampa, la notizia della scomparsa di Savage:

"Il nostro amato Conway se ne è andato domenica sera. Era molto amato da tutti, tanto dai membri della band quanto dai fan. Irascibile, divertente, terrificante, sentimentale, caloroso, gentile, acerbo, onesto, genuino: era tutte queste cose insieme".

Conway Savage entrò a far parte dei Bad Seeds nel 1990 e partecipò alle registrazioni degli album "Henry's dream" (1992), "Let love in" (1994), "Murder ballads" (1996), "The boatman's call" (1997), "No more shall we part" (2001), "Abattoir blues / The lyre of Orpheus" (2004) e "Push the sky away" (2013).