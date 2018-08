La band di New York ha condiviso il video musicale per il nuovo singolo tratto dal loro prossimo album “Marauder”.

È intitolato "If You Really Love Nothing". Il video, diretto da Hala Matar, vede Kristen Stewart e Finn Wittrock (The Big Short, La La Land). Lo potete vedere qui sotto:

"If You Really Love Nothing" è il terzo singolo di “Marauder”, il sesto album in studio degli Interpol , in uscita il 24 agosto via Matador. In precedenza, la band ha pubblicato " The Rover " e " Number 10 ". “Marauder” è il sesto album in studio degli Interpol, giunge a quattro anni da “El Pintor” ed è prodotto da Dave Fridmann.