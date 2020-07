30 anni fa, Roger Waters costruisce "The Wall" live a Berlino: video

30 anni fa, il 21 luglio 1990, si tenne uno dei concerti più memorabili della storia del rock: Roger Waters mise in scena "The wall" dei Pink Floyd nel posto dove il muro reale, quello di Berlino, era da poco crollato.

Il concerto venne arricchito da una sequenza di Bon Jovi, gli eroi locali Scorpions, Bryan Adams, Sinéad O'Connor, Cyndi Lauper, Garth Hudson, Thomas Dolby, Joni Mitchell, Marianne Faithfull, The Band - e con la presenza dell'attore Tim Curry.

In Potsdamer Platz si presentarono ben 350.000 spettatori. Il concerto venne trasmesso in diretta (in Italia, da Canale 5 in differita di un'ora.) 2 mesi dopo venne pubblicato come album, con il titolo di "The Wall - Live in Berlin".

Lo ricordiamo con alcuni video dell'epoca.

Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link

L'intervista di Rockol a Roger Waters su The Wall, realizzata nel 2015

Caricamento video in corso Link

Ecco invece l'elenco completo delle canzoni e degli ospiti

"In the Flesh?" - Scorpions

"The Thin Ice" - Ute Lemper & Roger Waters & Berlin Radio Symphony Orchestra

"Another Brick in the Wall (Part 1)" - Roger Waters

"The Happiest Days of Our Lives" - Roger Waters

"Another Brick in the Wall (Part 2)" - Cyndi Lauper;

"Mother" - Sinéad O'Connor & The Band;

"Goodbye Blue Sky" - Joni Mitchell & Berlin Radio Symphony Orchestra & Coro; flauto - James Galway

"Empty Spaces/What Shall We Do Now?" - Bryan Adams, Roger Waters & the Rundfunk Orchestra

"Young Lust" - Bryan Adams,

"Oh My God – What a Fabulous Room" - Jerry Hall (intro a "One of My Turns")

"One of My Turns" - Roger Waters

"Don't Leave Me Now" - Roger Waters

"Another Brick in the Wall (Part 3)" - Roger Waters & & Berlin Radio Symphony Orchestra

"The Last Few Bricks"

"Goodbye Cruel World" - Roger Waters

"Hey You" - Paul Carrack

"Is There Anybody Out There?" - & Berlin Radio Symphony Orchestra

"Nobody Home" - Roger Waters & & Berlin Radio Symphony Orchestra

"Vera" - Roger Waters & Berlin Radio Symphony Orchestra

"Bring the Boys Back Home" - & Berlin Radio Symphony Orchestra, Coro dell'Armata Rossa

"Comfortably Numb" - Van Morrison, Roger Waters, The Band, Berlin Radio Symphony Orchestra

"In the Flesh" - Roger Waters, Scorpions. Berlin Radio Symphony Orchestra

"Run Like Hell" - Roger Waters e Scorpions

"Waiting for the Worms" - Roger Waters, Scorpions e the Berlin Radio Symphony Orchestra

"Stop" - Roger Waters

"The Trial" - Berlin Radio Symphony Orchestra, con Tim Curry, Thomas Dolby, Ute Lemper, Marianne Faithfull, Albert Finney

"The Tide Is Turning (After Live Aid)" - Roger Waters, Joni Mitchell, Cyndi Lauper, Bryan Adams, Van Morrison e Paul Carrack, & Berlin Radio Symphony Orchestra

"Outside the Wall" - Roger Waters