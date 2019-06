Mick Jones nasce nel sud di Londra, a Clapham, il 26 giugno 1955 e cresce a Brixton con la nonna, dopo la separazione dei suoi genitori avvenuta quando ha nove anni. Diventa famoso a partire nel 1976 grazie ai Clash, con cui esordisce nello stesso anno con l’album omonimo. Rimane nel gruppo fino al 1983 per il disco "COmbat Rock", che contiene la famosa hit “Should I stay or should I go” scritta dallo stesso Mick. Partiamo da qui, per festeggiare il suo compleanno