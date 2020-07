"Non posso davvero più essere un ribelle: credo sia venuto il tempo di lasciare il posto ai più giovani": parole - senza musica - di Peter Mark Sinclair Almond, per tutti Marc, in occasione della sua investitura a Cavaliere dell'Ordine dell'Impero Britannico, avvenuta alla fine dello scorso anno.

Il suo essere non allineato, tuttavia, Almond non l'ha mai esplicitato con chissà che gesti di ribellione, almeno non con quelli che piacciono ai tabloid: musicalmente rivoluzionario, sì, prima coi Soft Cell e poi come solista, ma sempre vicino al grande pubblico e mai snob, Marc non ha mai sopportato l'etichetta di "artista gay" - "E' una cosa che autorizza il pubblico a sminuire il tuo lavoro", spiegò lui nella sua autobiorafia: "E implica il pregiudizio che lo stesso non sia di nessun interesse per chiunque non sia gay". Apolide per vocazione, con una residenza divisa tra Londra, Mosca e Barcellona, Almond è un ottimo esempio di artista coerente e sempre fedele a sé stesso, capace di attraversare i decenni senza perdere una virgola in termini di rilevanza e credibilità: per festeggiare il suo 63esimo compleanno, abbiamo deciso di proporvi i suoi dieci migliori duetti. Buon ascolto!