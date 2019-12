Accadde nel rock, oggi 1 gennaio: Rolling Stones, Giorgio Gaber

1964: Va in onda in Inghilterra, sulla BBC, la prima puntata di Top of the Pops. Lo show, condotto da Jimmy Savile, viene trasmesso dallo Studio A di Dickenson Road, a Rusholme, Manchester. Ospiti, tra gli altri, i Beatles e i Rolling Stones. L'ultima puntata venne trasmessa il 30 luglio del 2006.