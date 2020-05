La sua immagine può sicuramente apparire, a degli occhi contemporanei, indubbiamente passé, ma attenzione, perché innanzitutto la buona musica non ha età. E poi il rock e il pop vivono di corsi e ricorsi storici, quindi conviene non farsi ingannare da uno stile. The Voice non è solo un'icona per storici e nostalgici, ma un artista che è stato capace di influenzare schiere di epigoni appartenenti a diverse generazioni, ma tutti accomunati da una grande sensibilità e da un grande talento che li hanno resi, manco a dirlo, tra i preferiti del pubblico. Alcuni sono insospettabili, altri (quasi) dichiarati, ma tutti - nessuno escluso - hanno pubblicamente riconosciuto a Frank Sinatra una certa partenità artistica, da esibire fieramente. Ecco chi sono...