di Redazione

La storia del disco:

Sal Da Vinci non pubblicava un album in studio da due anni: l'ultimo, "Se amore è", era uscito nel 2014. Di musica nuova, però, il cantautore ne aveva fatta ascoltare: sempre nel 2014, infatti, era stato pubblicato l'album "Stelle a metà", realizzato insieme ad artisti vari e dal disco, nel corso del 2015, erano stati estratti un paio di singoli, "Sto cercanno ancora" (con Andrea Sannino) e "Funky Christmas" (con Tullio De Piscopo). Per Sal Da Vinci, dunque, era arrivato il momento di tornare alla musica, in studio, a registrare nuove canzoni per un nuovo disco. Mentre il cantautore stava cominciando a mettere a punto le idee e gli spunti per le nuove canzoni, insieme a Maurizio Fabrizio, quest'ultimo lo ha avvicinato a Renato Zero. Sal gli ha fatto ascoltare un provino, Zero ne ha chiesti altri: "Tra le tante altre cose, mi ha soprattutto insegnato ad essere più semplice e diretto per farmi capire da tutti e di questo non posso che ringraziarlo", ha raccontato Sal. E alla fine il cantautore romano ha assunto la direzione artistica del nuovo album in studio del collega, scegliendone anche il titolo, "Non si fanno prigionieri": "Crede fortemente che ci sia bisogno di allontanarsi da quella parte del mondo virtuale che ci ha imprigionati in un uso improprio di cellulari, tablet, computer ma anche previsioni del tempo, allontanandoci dai contenuti veri", ha spiegato Da Vinci.





Il nuovo album in studio di Sal Da Vinci contiene 10 brani: 9 inediti e una cover, quella di "Amico che voli" di Claudio Mattone e Franco Migliacci. La mano di Renato Zero si sente: le canzoni sono dirette, parlano di amore, di amici e anche dell'Italia. Anche negli arrangiamenti si percepisce lo sguardo attento di Zero: "È ancora vita" è un samba malinconico in versione pop, "Dettagli" ha un'apertura orchestrale nel ritornello tipica di certi pezzi sontuosi alla Renato Zero, "Meravigliosamente" ricorda per certi versi "Cercami". Tra gli autori delle canzoni, oltre a Renato Zero, ci sono anche lo stesso Maurizio Fabrizio, Vincenzo Incenzo, Saverio Grandi, Gianluca Podio, Luca Chiaravalli e Luca Sala.L'intesa è curiosa: da un lato un artista che con le sue canzoni e la sua musica ha rivoluzionato la musica italiana, dall'altro un cantautore piuttosto classico che nel corso della sua carriera ha unito la tradizione della canzone napoletana con atmosfere più contemporanee e moderne. C'è un solo rischio: che la mano di Renato Zero possa aver nascosto del tutto quella di Sal Da Vinci.A proposito della collaborazione con Renato Zero, Da Vinci ha detto: "È scattata subito quell'intesa artistica che oggi rappresenta l'essenza al centro di questo mio nuovo lavoro". E allora il pezzo fondamentale del disco non può che essere il duetto tra i due in "Singoli".