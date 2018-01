E' stato reso disponibile in Rete oggi, venerdì 19 gennaio, "Dancing", il nuovo singolo di Kylie Minogue che anticipa l'album di inediti "Golden", il cui debutto sul mercato è atteso per il prossimo 6 aprile.

ASCOLTA QUI 'DANCING', IL NUOVO SINGOLO DI KYLIE MINOGUE

L'incedere ritmico e l'arrangiamento avvicinano il brano, come effettivamente lasciato intuire dal teaser pubblicato il 16 gennaio scorso, alle atmosfere country pop contemporanee che hanno mietuto - e continuano a mietere - grande successo sul mercato nordamericano.

"Golden", quattordicesima prova sulla lunga distanza della popstar australiana, arriva a quattro anni dall'ultimo album di inediti della Minogue, "Kiss Me Once", che fu seguito - nel 2015 - dall'album natalizio "Kylie Christmas", ripubblicato l'anno successivo in edizione espansa (con duetti con, tra gli altri, Mika e Iggy Pop). L'album è stato registrato a Nashville, in Tennessee: “Nell’album è presente il sound country, mescolato ad elementi elettronici e voci campionate", dice la popstar a proposito del suo nuovo disco.

Golden è - a detta della stessa cantante - tra i suoi album più "personali": Kylie Minogue ha collaborato anche alla scrittura dei brani. Alle registrazioni hanno preso parte diverse star del mondo del country, come Steve McEwan (nei credits di Keith Urban, Kenny Chesney e Carrie Underwood) e Amy Wadge (conosciuta per aver lavorato con Ed Sheeran). Gli altri collaboratori sono il produttore afro-tedesco Sky Adams, Jesse Frasure Eg White, Jon Green, Biff Stannard, Samuel Dixon, Danny Shah and Lindsay Rimes. Inoltre è presente un duetto con il cantante inglese Jack Savoretti.

Ecco la tracklist di "Golden"

1. Dancing

2. Stop Me From Falling

3. Golden

4. A Lifetime To Repair

5. Sincerely Yours

6. One Last Kiss

7. Live A Little

8. Shelby ’68

9. Radio On

10. Love

11. Raining Glitter

12. Music’s Too Sad Without You (with Jack Savoretti)