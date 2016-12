Esce “Kylie Christmas (Snow Queen Edition)”, edizione speciale del disco natalizio dello scorso anno di Kylie Minogue “Kylie Christmas”. Nel disco la popstar australiana duetta con Mika in “Wonderful Christmastime” di Paul McCartney.



Oltre a questa canzone, rispetto allo scorso anno, ci saranno altri cinque brani: l’inedito “At Christmas”, “Stay another day”, “I wish it could be Christmas everyday”, “Christmas lights”, “Everybody’s free (to feel good)”.



Oltre a Mika le altre collaborazioni riguardano Dannii Minogue, James Corden nella cover di “Only you” degli Yazoo, Iggy Pop e Frank Sinatra.



Lo scorso Natale, Kylie Minogue fece un concerto natalizio alla Royal Albert Hall di Londra e vi ritorna anche quest’anno il 9 e il 10 Dicembre. Kylie ha dichiarato: “Non vedo l’ora di ritornare alla Royal Albert Hall per dividere con i miei fan una serata di festa e gioia. Attendetevi classici di Natale, un sacco di luci e alcune sorprese davvero spettacolari.”



Tracklist “Kylie Christmas (Snow Queen Edition)”:



1. It’s The Most Wonderful Time Of The Year

2. Santa Claus is Coming to Town (featuring Frank Sinatra)

3. Winter Wonderland

4. Only You (with James Corden)

5. Stay Another Day

6. Christmas Wrapping (with Iggy Pop)

7. At Christmas

8. I’m Gonna Be Warm This Winter

9. Every Day’s Like Christmas

10. Wonderful Christmastime (with Mika)

11. 100 Degrees (with Dannii Minogue)

12. Let It Snow

13. I Wish It Could Be Christmas Everyday

14. White December

15. 2000 Miles

16. Santa Baby

17. Christmas Isn’t Christmas ‘Til You Get Here

18. Have Yourself A Merry Little Christmas

19. Oh Santa

20. Cried Out Christmas

21. Christmas Lights

22. Everybody’s Free (To Feel Good)