Non solo "X Factor": dopo la partecipazione come giudice al talent show di Sky, Manuel Agnelli si prepara ad un altro impegno televisivo.

Prossimamente - forse nei primi mesi del 2018 - il frontman degli Afterhours condurrà un programma su Rai3. Le indiscrezioni, circolate negli scorsi giorni, hanno trovato conferma nelle ultime ore, in seguito all'ultima riunione del consiglio d'amministrazione Rai, durante la quale - come riferisce l'Ansa - sono stati approvati anche i palinsesti inverno-primavera del gruppo televisivo.

Non sono state rese note, per ora, altre informazioni in merito al programma che Manuel Agnelli condurrà su Rai3: secondo quanto appreso da Rockol nelle prossime ore si terrà una riunione nel corso della quale verranno meglio definiti i dettagli del programma, che potrebbe trattarsi di una serata-evento.

"L'esperienza di giudice a 'X Factor' mi ha fatto capire che se non vai in televisione non esisti, anche se hai alle tue spalle trent'anni di storia, di festival e di dischi", ha detto Manuel a Rockol, presentando il "best of" dedicato ai primi trent'anni di carriera degli Afterhours.

Sempre a proposito della musica, è stato confermato il programma di Brunori Sas (sempre su Rai3) ed è stato anticipato che nei prossimi mesi la terza rete Rai celebrerà con una serie di serate le signore della canzone italiana, da Gigliola Cinquetti a Patty Pravo, passando per Nada e Ornella Vanoni.