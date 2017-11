Inizia a delinearsi il cartellone dell’iDays Festival, che quest'anno si svolgerà 21 al 24 giugno alle porte di Milano, nell'area ex-Expo a Rho.

Non si tratta di nomi ufficiali, sia chiaro - per gli annunci è questione di qualche giorno ancora. Ma appaiono confermati i Pearl Jam (di cui Rockol vi aveva detto in anteprima, e che oltre al festival dovrebbero fare altre due date, probabilmente Padova e Roma).

L'altro nome che circola come possibile headliner di una delle quattro giornate è quello di Liam Gallagher.

L'ex cantante degli Oasis è fresco della pubblicazione del primo disco solista As You Were", uscito il 6 ottobre, e ha due concerti nei club fissati per febbraio: il 26 febbraio al Fabrique di Milano e il 27 febbraio al Gran Teatro Geox di Padova, i cui biglietti allo stato attuale risultano non disponibili da tempo.

Gallagher avrebbe dovuto cantare all'Home Festival di Treviso la scorsa estate, data annullata per problemi metereologici, ed era già passato da Milano lo scorso 14 settembre, quando aveva suonato qualche pezzo di "As You Were" sulla terrazza di Piazza Duomo.