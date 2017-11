C'è un legame speciale che unisce i Guns N' Roses agli AC/DC: Axl Rose, come in molti ricorderanno, fu chiamato da Angus Young per colmare il vuoto lasciato in formazione da Brian Johnson, che nel 2016 fu costretto per motivi di salute a ritirarsi dal tour in supporto a "Rock or Bust". Inevitabile, quindi, che anche la band di "Appetite for Destruction" tributasse un omaggio dal vivo a Malcolm Young, fratello di Angus e motore creativo del gruppo di "Highway to Hell" scomparso ieri, sabato 18 novembre, all'età di 64 anni dopo una lunga lotta contro una malattia degenerativa.

Così a poche ore dall'annuncio della scomparsa di Young Axl e soci - Duff McKagan aveva già ricordato l'artista con un post sul suo canale ufficiale Instagram - hanno offerto al pubblico intervenuto ieri sera al loro concerto al Golden 1 Center di Sacramento, in California, una versione dal vivo di "Whole Lotta Rosie", brano originariamente incluso nell'album "Let There Be Rock" del 1977.

Più o meno contemporaneamente, ma a circa sei ore di aereo di distanza, la title track dello stesso album è stata eseguita dal vivo dai Foo Fighters come omaggio a Malcolm Young in occasione del passaggio di Dave Grohl e soci a Città del Messico.