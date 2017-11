“The Dusk in Us”, nono album della band metalcore del Massachusetts, arriva a cinque anni di distanza dal loro ultimo lavoro in studio, che porta il titolo di “All We Love We Leave Behind”. I Converge hanno registrato il disco, disponibile da oggi sul mercato, nel GodCity Studio del chitarrista Kurt Ballou.

Prima dell’uscita dell’album, la band statunitense aveva condiviso tre tracce: “Reptilian”, “Under Duress” e il singolo “I Can Tell You About Pain”. Da dicembre prenderà il via il tour a supporto del disco, che non prevede, per il momento, tappe europee all’infuori dal Roadburn Festival di Tilburg, in Olanda.

Questa la tracklist di “The Dusk in Us”:

1. A Single Tear

2. Eye of the Quarrel

3. Under Duress

4. Arkhipov Calm

5. I Can Tell You About Pain

6. The Dusk in Us

7. Wildlife

8. Murk & Marrow

9. Trigger

10. Broken by Light

11. Cannibals

12. Thousands of Miles Between Us

13. Reptilian