I fan dei Coldplay hanno di che gioire. La band capitanata da Chris Martin ha pubblicato il video di "A L I E N S", brano che sarà incluso nell’EP "Kaleidoscope" in uscita il prossimo 14 luglio. La clip è stata diretta da Ben Jones.

Brian Eno ha scritto e co-prodotto "A L I E N S" con l'aiuto di Markus Dravs. I proventi della canzone andranno a favore di Migrant Offshore Aid Station (MOAS), che sovvenziona missioni di ricerca e salvataggio per aiutare i rifugiati a fuggire da situazioni di guerra.

Tracklist Kaleidoscope:

1. All I Can Think About Is You

2. Miracles (Someone Special) - Coldplay & Big Sean

3. A L I E N S

4. Something Just Like This (Tokyo Remix) - Coldplay & The Chainsmokers

5. Hypnotised