Prenderà il via domani, giovedì 15 giugno, con la giornata dedicata al punk rock di Rancid e Green Day l'edizione 2017 dell'i-Days Festival, manifestazione che farà sfilare tra gli altri in un'area dell'Autodromo di Monza Radiohead (venerdì 16 giugno), Linkin Park e Blink 182 (sabato 17) e Justin Bieber e Bastille (domenica 18). Di seguito, una guida pratica per quanti hanno in programma di assistere a uno o più concerti in programma alla manifestazione ospitata dal parco brianzolo, con orari dei live dei singoli artisti, giornata per giornata, disponibilità di biglietti in loco, mappe, disposizioni di sicurezza, accessi, percorsi e altro.

Come arrivare coi mezzi pubblici:

In treno, da Milano:

- Treni per Monza da Milano Stazione Centrale

- Treni per Monza da Milano Stazione Porta Garibaldi (Linee S7, S8, S11)

- Treni per Monza da Stazione Milano S. Cristoforo, Stazione Milano Romolo, Stazione Milano Porta Romana, Stazione Milano Lambrate (Linea S9)

In pullman, dalle principali città italiane: informazioni disponibili a questo indirizzo.

Dai principali aeroporti dell'area di Milano:

- Linate: Autobus 73 fino a V.le Corsica/Ardigo + Stazione Forlanini, linea S9 direzione Saronno fino a Monza + bus z221 fino a Vedano al Lambro (fermata Battisti / IV Novembre) o Air Bus Linate-Centrale + treno da Milano Stazione Centrale fino a Monza o Malpensa Shuttle Aeroporto di Linate / Monza

- Malpensa: Treno Malpensa Express in direzione Milano Stazione Centrale, Milano Cadorna, Milano Porta Garibaldi + treno per Monza (Linee S7, S8, S9, S11 e treni regionali) + bus z221 fino a Vedano al Lambro (fermata Battisti / IV Novembre) o Orio Shuttle da Malpensa a Monza o Malpensa Shuttle fino a Milano Stazione + treno per Monza + bus z221 fino a Vedano al Lambro (fermata Battisti / IV Novembre)

Come arrivare con mezzi propri:



Da Milano – 22 km:SS36 (uscita Viale Lombardia) + SP6 e Viale di Vedanooppure:SP11 + A51 + A52 (uscita per SS36 in direzione Lecco) + SS36 (uscita Viale Lombardia) + SP6 e Viale di Vedanooppure:A4/E64 (uscita Cinisello Balsamo Sesto S. Giovanni) + SS36 e Via della Vittoria

Da Lecco – 43 km:

SS36 (dir. SP6var a Monza; uscita SS36 Muggiò/Saronno) + SP6var

Da Como – 43 km:

SP342 + SS36 (dir. SP6var a Monza; uscita SS36 Muggiò/Saronno) + SP6var

Da Torino – 152 km:

A4 (uscita SS36) + SP6 e Viale di Vedano

Da Venezia – 269 km:

A4 (uscita SS36) + SP6 e Viale di Vedano

Da Bologna – 232 km:

A1 (uscita SS36) + SP6 e Viale di Vedano

In bicicletta, da Milano:

Da piazzale Maciachini seguire la pista ciclabile fino al Parco Nord; dal parco seguire per Bresso, attraversare Cinisello Balsamo, proseguire sulla ciclabile Villoresi fino al Parco di Monza

Dove parcheggiare:

Le informazioni sui parcheggi predisposti dagli organizzatori sono disponibile a questo indirizzo.

Modifiche alla viabilità ordinaria nel comune di Monza:

Tutti i dettagli relativi alle modifiche alla viabilità durante i giorni dell'iDays sono disponibili a questo indirizzo.



Controlli:

Prima dell'ingresso - ma in un'area dove sarà già necessario esibire il biglietto - verranno effettuati controlli sugli spettatori con metal detector. Successivamente, in fase di accesso all’area concerto, verranno ispezionati singolarmente borse e zaini e il materiale non idoneo non potrà essere introdotto all’interno dell’autodromo. Per velocizzare l'affluenza del pubblico, gli organizzatori sconsigliano, ove possibile, di accedere all'area del concerto con zaini o borse, che comunque non verranno ammessi se di capacità superiore ai 15 litri.

Divieti:

Gli organizzatori non ammetteranno l'accesso all'area del festival a chi sarà trovato in possesso dei seguenti oggetti o sostanze:

- borse, zaini i trolley di capacità superiore a 15 litri

- bombolette spray (deodoranti, creme solari, repellenti per insetti)

- trombette da stadio

- armi, esplosivi, fuochi artificiali, fumogeni, razzi di segnalazione, coltelli, oggetti contundenti, pietre, catene

- bevande alcoliche di qualsiasi gradazione

- sostanze stupefacenti, veleni, materiale infiammabile

- lattine, bottiglie di vetro o plastica, borracce di metallo di capacità superiore a 0,5 litri (saranno ammesse bottiglie di plastica di capacità inferiore a 0,5 litri, ma senza tappo)

- animali

- bastoni per selfie o cavalletti

- ombrelli o aste

- strumenti musicali

- penne o puntatori laser

- droni

- apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine fotografiche professionali o semi-professionali, GoPro, videocamere, iPad o tablet

- biciclette, skateboard, pattini e overboard

- tende e sacchi a pelo

- oggetti che ostacolino la visibilità agli altri spettatori o che interferiscano con la segnaletica di emergenza (bandiere, striscioni)

- a ogni persona in evidente stato di ubriachezza e/o alterazione o per qualunque altro legittimo motivo, verrà inibito l’ingresso al concerto, pur in possesso di valido biglietto d’ingresso

- le persone che verranno a trovarsi nelle medesime condizioni nel corso della manifestazione, creando disturbo o molestia ai presenti, saranno allontanate dal concerto

- verrà adottata ogni altra azione che si ritenga necessaria per fornire il massimo livello di sicurezza e il buon svolgimento della manifestazione

Orari:

Ecco, di seguito, gli orari dei set giornata per giornata.

Giovedì 15 giugno:

- Shandon: 16,30

- Tre Allegri Ragazzi Morti: 17,45

- Rancid: 19,00

- Green Day: 21:00

Venerdì 16 giugno:

- Santa Margaret: 16:00

- Ex Otago: 17:00

- Michael Kiwanuka: 18:15

- James Blake: 19,45

- Radiohead: 21:30

Sabato 17 giugno:

- Linoleum: 13:55

- Sick Tamburo: 15:25

- Nothing But Thieves: 16:50

- Sum 41: 18:20

- Blink-182: 19:50

- Linkin Park: 21:45

Domenica 18 giugno:

- Mamacita: 14:40

- Alma: 16:10

- Bastille: 17:25

- Martin Garrix: 19:10

- Justin Bieber: 21:20

Biglietti:

I biglietti potranno essere acquistati anche in loco, presso la biglietteri situata alla porta di Vedano, in prossimità dell'ingresso dell'Autodromo Nazionale di Monza. L'unica giornata per la quale è stato fatto segnare il sold-out - e per la quale, quindi, non saranno disponibili biglietti né online né in biglietteria - è quella di sabato 17 giugno.

Mappa: