Rockol, qualche giorno fa, l'ipotesi l'aveva anche presa in considerazione, pur giudicandola un'eventualità estremamente remota, ma pare che a Manchester qualcuno ci stia credendo veramente.

Nella centro urbano che poco più di una settimana fa è stato colpito dal tremendo attacco terroristico che ha mietuto 22 vittime - tra le quali molti giovanissimi - al termine di un concerto di Ariana Grande alla Manchester Arena, un movimento spontaneo di fan sta facendo pressione perché Noel e Liam Gallagher tornino insieme sul palco in onore della propria città natale.

L'occasione sarebbe quella di questa sera, quando - all'O2 Ritz - il già frontman degli Oasis salirà sul palco per la sua prima pubblica apparizione da solista: i fedelissimi di quella che fu una delle più grandi band dell'ondata brit-rock anni Novanta spera che sul palco possa raggiungerlo il fratello Noel, che della band di "Champagne Supernova" fu la mente musicale. Lo show benefico - il ricavato sarà infatti devoluto alle famiglie delle vittime dell'attacco - potrebbe così essere suggellato da una versione in duetto di "Don't Look Back in Anger", classico degli Oasis (originariamente inserito in "(What's the Story) Morning Glory?" del 1995) divenuto il "canto della rinascità" della città ferita dalla strage.

Le eventualità, è giusto ricordarlo, sono pressoché nulle, dati i rappporti - che definire deteriorati sarebbe un eufemismo - tra i due. A dare speranza a quanti auspichino l'impossibile, al momento, non ci sono che due elementi, entrambi non eccessivamente indicativi. Il primo: in occasione del cinquantesimo compleanno di Noel, Liam ha riservato al fratello un non belligerante "stay young" (resta giovane) invece degli usuali appellati, che vanno da "segaiolo" a "patata". Il secondo: una fonte dell'industria discografica (ovviamente anonima) consultata dal Daily Star si è dichiarata molto ottimista. "E' l'opportunità definitiva", ha spiegato la gola profonda alla testata britannica: "Non ci sarebbe migliore dimostrazione di unità se non esibirsi insieme".

Chi conosce i due sa bene che conviene partire con aspettative pressoché nulle, in vista dello show di questa sera, ma è anche vero che di ricongiungimenti da "non in questa vita", la storia del rock, ne ha fatto registrare qualcuno...