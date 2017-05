I Broken Social Scene, che interruppero un silenzio di cinque anni spinti dall'emozione per l'attacco terroristico al Bataclan di Parigi, hanno iniziato ieri sera alla Albert Hall di Manchester il loro primo tour europeo post-reunion.

Per l'occasione, una celebrità locale, il chitarrista ex-Smiths Johnny Marr, ha raggiunto sul palco il gruppo canadese. Kevin Drew, cantante e fondatore del gruppo, ha annunciato:



"Siamo contenti di essere qui con voi proprio stasera. Per cominciare questo concerto e dimostrarvi l'amore che abbiamo per voi, c'è un uomo qui che vorrei proprio suonasse per voi. Lui è una leggenda della vostra città".



Marr ha suonato con la band una canzone dal titolo particolarmente appropriato, “Anthems for a Seventeen Year-Old Girl", tratta dall'album "You forgot it in people" del 2002 dei Broken Social Scene, e ha proseguito con "Cause=Time", sempre dal repertorio della band canadese, datata 2003.

Oggi, giovedì 25 maggio, a mezzogiorno, nella piazza di St Ann di Manchester, una gran folla si è riunita per commemorare con un minuto di silenzio le vittime dell'attacco terroristico di due giorni fa all'Arena. Al termine del minuto di silenzio, dopo un lungo applauso le persone presenti hanno intonato spontaneamente una canzone degli Oasis, "Don't look back in anger".

Ecco le immagini: