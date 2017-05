Liam Gallagher (di cui è stato diffuso oggi il nuovo singolo, "Wall of glass") ha reso noto che i proventi del suo concerto del 30 maggio, che si terrà all'O2 Ritz della città britannica colpita dall'attentato di qualche giorno fa, saranno devoluti al fondo che sta raccogliendo denaro per curare e assistere i superstiti dell'esplosione alla Manchester Arena, istituito dalla Croce Rossa britannica e dal Comune di Manchester, che ha già raccolto finora oltre quattro milioni di sterline.

Liam Gallagher, che di Manchester è nativo, si era dichiarato "completamente devastato e sconvolto" dall'accaduto. Il minitour di presentazione del nuovo album di Liam Gallagher, "As you were", proseguirà a Londra, Dublino e Glasgow.



Intanto, dopo che ieri giovedì 25 la folla radunata nella St. Ann Place di Manchester ha spontaneamente intonato "Don't look back in anger", la canzone degli Oasis sta diventando quasi il simbolo della reazione della città britannica all'attentato.

Si trova al numero 66 della classifica britannica di iTunes, e non è escluso che sia oggetto di un movimento di opinione teso a riportarla anche nella classifica di vendita. Già si vocifera che martedì 30 maggio Liam potrebbe cantarla dal palco insieme al fratello Noel, in un gesto di riconciliazione dedicato alla loro città natale - ma l'eventualità, alla luce dei rapporti fra i due ex Oasis, ma anche delle recenti dichiarazioni di Liam in merito alla scaletta del concerto, appare piuttosto remota.

A iniziare il coro in piazza era stata una ragazza, Lydia Bernsmeir-Rullow, che ha poi spiegato:



"Questa canzone è un po' l'inno di Manchester, ed è per quello che ho cominciato a cantarla - poi mi hanno seguita altre persone, e la piazza ci è venuta dietro cantandola in coro".



I KISS, che avevano in programma un concerto del loro Kissworld Tour alla Manchester Arena per il 30 maggio, hanno preferito rimandarlo, annunciando: