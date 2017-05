L'edizione 2017 dell'Eurovision Song Contest giunge alla sua ultima serata, la finale: l'ultimo appuntamento con il concorso che vede sfidarsi tra loro i cantanti-rappresentanti dei diversi paesi europei (quest'anno hanno partecipato in 42) si svolgerà questa sera, sabato 13 maggio, all'International Exhibition Centre di Kiev, la capitale dell'Ucraina (paese che ha ospitato l'edizione 2017 della manifestazione dopo aver vinto quella dello scorso anno).

Nel corso della finale, si esibiranno i 26 cantanti-paesi: i 10 qualificati della prima semifinale, i 10 qualificati della seconda semifinale e i 6 finalisti di diritto (i 5 "big five", ossia i paesi che per primi hanno sostenuto economicamente l'Unione Europea di Radiodiffusione, e il paese ospitante, l'Ucraina). Ecco la scaletta con l'ordine d'uscita dei finalisti - Francesco Gabbani, il rappresentante dell'Italia, si esibirà come nono:

Israele - Imri Ziv, "I feel alive"

Polonia - Kasia Mos, "Flashlight"

Bielorussia - NAVI, "Story of my life"

Austria - Nathan Trent, "Running on air"

Armenia - Artsvik, "Fly with me"

Paesi Bassi - O'G3nE, "Lights and shadows"

Moldavia - SunStroke Project - "Hey, mamma!"

Ungheria - Joci Pápai, "Origo"

Italia - Francesco Gabbani, "Occidentali's Karma"

Danimarca - Anja Nissen, "Where I am"

Portogallo - Salvador Sobral, "Amar pelos dois"

Azerbaigian - Dihaj, "Skeletons"

Croazia - Jacques Houdek, "My friend"

Australia - Isaiah Firebrace, "Don't come easy"

Grecia - Demy, "This is love"

Spagna - Manel Navarro, "Do it for your lover"

Norvegia - JOWST feat Aleksander Walmann, "Grab the moment"

Regno Unito - Lucie Jones, "Never give up on you"

Cipro - Hovig, "Gravity"

Romania - Ilinca feat. Alex Florea, "Yodel it!"

Germania - Levina, "Perfect life"

Ucraina - O.Torvald, "Time"

Belgio - Blanche, "City lights"

Svezia - Robin Bengtsson, "I can't go on"

Bulgaria - Kristian Kostov, "Beautiful mess"

Francia - Alma, "Requiem"

A decretare il cantante-paese vincitore dell'Eurovision Song Contest 2017 sarà una votazione mista di televoto e voto delle giurie nazionali (nella solita scala da 1 a 12 punti), che peseranno ciascuna del 50% sul risultato finale: da regolamento, né le giurie né il pubblico da casa potranno votare per il proprio paese - questo significa, ad esempio, che dall'Italia non sarà possibile televotare Francesco Gabbani e che la giuria italiana non potrà votare per il nostro rappresentante. Una novità introdotta lo scorso anno e che è stata confermata anche per l'edizione 2017 è che il voto della giuria e il televoto non formeranno un'unica classifica, vale a dire: i voti delle giurie nazionali saranno annunciati prima di quelli del televoto e solo in un secondo momento verrà comunicato il risultato del televoto, non suddiviso paese per paese ma aggregato in un unico dato. Così, il nome del vincitore della competizione verrà annunciato solamente alla fine della serata.

Le giurie nazionali hanno già espresso le loro votazioni ieri sera, durante la cosiddetta "jury rehearsal", ma i risultati verranno resi noti solamente questa sera. La giuria di professionisti, per l'Italia, quest'anno è composta dal cantautore e pianista Antonello Carozza (presidente di giuria), dalla giornalista e autrice televisiva Chiara Di Giambattista, dal musicista e docente universitario Fabrizio Brocchieri, dal musicista Antonio Allegra e dalla giornalista Giusy Cascio.

Ma chi sono i favoriti alla vittoria finale? Se Francesco Gabbani, nelle scorse settimane, era stato dato come vincitore annunciato (il video di "Occidentali's Karma" è il video più visto nella storia dell'Eurovision Song Contest e i bookmaker, appena una settimana va, davano la sua vittoria ad appena 1,55), ora le cose sono cambiate: dopo le due semifinali, infatti, la forbice tra Gabbani e gli altri concorrenti si è ridimensionata di molto. In particolar modo, il portoghese Salvador Sobral viene ora dato come candidato numero uno alla vittoria da alcuni siti di scommesse, come ad esempio Bwin: il sito dà la vittoria del Portogallo a 2,75 e quella dell'Italia a 3,15. Secondo Snai, invece, Gabbani continua ad essere il potenziale vincitore di questa edizione: l'Italia viene quotata 1,95, il Portogallo 2,40. Dietro Gabbani e Sobral troviamo, secondo Bwin, il bulgaro Kristian Kostov.

La finale dell'Eurovision Song Contest 2017, in Italia, sarà trasmessa in tv su Rai1 a partire dalle 20.35, con la conduzione di Flavio Insinna e Federico Russo.