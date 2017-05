Nella prima serata dell'Eurovision Song Contest che si sta svolgendo a Kiev si sono affrontate 18 nazioni - Montenegro, Finlandia, Georgia, Portogallo, Belgio, Svezia, Albania, Azerbaijan, Australia, Cipro, Slovenia, Armenia, Moldavia, Repubblica Ceca, Lettonia, Islanda, Grecia e Polonia - e solo 10 di queste hanno avuto accesso alla finale di sabato: sono Moldavia, Azerbaijan, Grecia, Svezia, Portogallo, Polonia, Armenia, Australia (Paese "ospitato" anche quest'anno), Cipro e Belgio.

Tra le nazioni che hanno espresso il proprio voto in questa semifinale c'è stata l'Italia, mentre per la seconda - in programma giovedì 11 maggio - la giuria italiana non voterà.

L'Italia è una delle sei nazioni che arriverà direttamente in finale: fa parte infatti delle "Big Five", le nazioni che per prime hanno sostenuto economicamente l'Unione Europea di Radiodiffusione e inoltre, con Francia e Germania, ha fondato l'Eurovision Song Contest. La sesta nazione che accede direttamente alla finale è quella ospitante, cioè quest'anno l'Ucraina.