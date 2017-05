Si è svolta questa sera, giovedì 11 maggio, la seconda semifinale dell'edizione 2017 dell'Eurovision Song Contest. La serata ha visto esibirsi sul palco dell'International Exhibition Centre di Kiev, il centro congressi che quest'anno ospita il concorso, la seconda metà di concorrenti-paesi semifinalisti (18 in totale). Ecco i 10 che sono riusciti a conquistare un posto per la finale di sabato 13 maggio e gli 8 eliminati:

Hanno passato il turno...

Austria - Nathan Trent, "Running on air"

Romania - Illinca feat. Alex Florea, "Yodel it!"

Paesi Bassi - O'G3NE, "Lights and shadows"

Ungheria - Joci Pápai, "Origo

Danimarca - Anja Nissen, "Where I am"

Croazia - Jacques Houdek, "My friend"

Norvegia - JOWST feat. Aleksander Walmann, "Grab the moment"

Bielorussia - NAVI, "Story of my life"

Bulgaria - Kristian Kostov, "Beautiful mess"

Israele - Imri Ziv, "I feel alive"

Sono stati eliminati...

Serbia - Tijana Bogicevic, "In too deep"

Macedonia - Jana Burceska, "Dance alone"

Malta - Claudia Faniello, "Breathlessly"

Irlanda - Brendan Murray, "Dying to try"

San Marino - Valentina Monetta & Jimmie Wilson, "Spirit of the night"

Svizzera - Timebelle, "Apollo"

Lituania - Fusedmarc, "Rain of revolution"

Estonia - Koit Toome & Laura - "Verona"