Bisognerà aspettare fino al prossimo anno per vedere i Four Horsemen in scena nel nostro paese: il "Worldwired tour", la tournée in supporto all'ultimo album in studio dei Metallica, arriverà infatti in Italia solamente nel febbraio del 2018, per tre concerti.

I Metallica hanno appena annunciato sui loro canali ufficiali le date della branca europea del loro tour mondiale, che vedrà James Hetfield e compagni approdare nel Vecchio Continente già a settembre. Dopo le tappe in Olanda, Francia, Germania, Regno Unito, Portogallo e Spagna, nel febbraio del prossimo anno i Metallica arriveranno dunque in Italia. A fare da supporto al gruppo, per il tour, ci sarà la band norvegese dei Kvelertak.

La band si esibirà al PalaAlpitour di Torino il 10 febbraio e all'Unipol Arena di Bologna il 12 e il 14 febbraio.

I biglietti per assistere ai concerti saranno in vendita dal le 10 di venerdì prossimo, 24 marzo, sul circuito TicketOne. Gli iscritti al Legacy Met Club potranno accedere ad una prevendita dedicata apartire dalle 10.00 del 21 marzo, mentre gli iscritti a My Live Nation potranno accedere ad una prevendita anticipata dalle 10 del 22 marzo.

Live Nation, la società che cura gli interessi dal vivo dei Metallica, fa sapere di aver preso importanti provvedimenti anti secondary ticketing, per quanto riguarda i biglietti: tutti tagliandi riporteranno il nome dell'acquirente così come presente sulla carta di credito utilizzata per il pagamento. Il titolare del pagamento dovrà presentare all'ingresso, unitamente al biglietto, la carta di credito utilizzata per il pagamento e un documento di identità. Se i biglietti verranno ritirati sul luogo dell'evento, dovranno essere presentati all'atto del ritiro la carta di credito utilizzata per l'acquisto e un documento d'identità di colui che ha effettuato l'acquisto.

Ogni biglietto acquistato tramite i canali ufficiali comprenderà una copia fisica o digitale dell'album "Hardwired…To self-destruct". Le informazioni saranno fornite nella mail di conferma dell'acquisto biglietti. Le istruzioni su come regalare l’album, nel caso l’acquirente già lo possieda, saranno disponibili sulla pagina dedicata al download. La scelta della copia fisica dell’album comporterà il sostenimento delle spese di spedizione.