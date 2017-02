Come già annunciato, Londra ospiterà una grande mostra dedicata ai Pink Floyd che è stata battezzata "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains" e segna il cinquantennale del debutto del leggendario gruppo,

Nella giornata di giovedì 16 febbraio 2017, Roger Waters e Nick Mason sono stati protagonisti di una rarissima apparizione congiunta in pubblico al May Fair Hotel di Londra, per presentare la mostra - che si apre il prossimo 13 maggio presso il Victoria and Albert Museum e si chiude il 1 ottobre 2017. I due co-fondatori dei Pink, eccezionalmente, si sono prestati a una session di domande a beneficio della stampa e degli addetti ai lavori presenti.

"The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains" ripercorre cronologicamente ogni capitolo della storia del gruppo, con oltre 350 oggetti in esposizione - molti mai visti prima, fra cui testi manoscritti, strumenti, lettere, disegni originali, parti di scenografia, un dipinto originale di Syd Barrett e tanto altro materiale relativo a ogni aspetto della vita del gruppo. Molti di questi manufatti sono rimasti per oltre 40 anni in magazzini o collezioni personali e sono stati recuperati con un grande lavoro di ricerca.

In particolare hanno un posto di rilievo gli oggetti di scena e le parti di scenografie utilizzate nei vari tour, ma viene sviscerato anche l'aspetto tecnologico, mostrando strumentazione e attrezzatura (spesso modificata e/o inventata per facilitare il lavoro in studio o sul palco).

I biglietti (che costano 20 sterline a persona nei giorni infrasettimanali e 24 nei weekend) sono disponibili preso il museo, online presso vam.ac.uk/pink-floyd oppure tramite i partner per la rivendita Ticketmaster, LOVETheatre, See Tickets and Encore.