Lady Gaga non potrà parlare delle elezioni statunitensi né menzionare Donald Trump durante la sua esibizione sul palco del SuperBowl, la finale del campionato della National Football League (la maggiore lega professionistica statunitense di football americano), in programma il prossimo 5 febbraio all'NRG Stadium di Houston (Texas).



A rivelarlo è una fonte anonima, secondo la quale la National Football League, che ha organizzato l'evento, avrebbe imposto alla popstar newyorkese di seguire precise regole per la sua esibizione nell'intervallo della partita, il cosiddetto "halftime show". Ecco cosa ha confidato la fonte al programma televisivo americano Entertainment Tonight:



"A Lady Gaga è stato detto dalla NFL che lei non può dire niente o riportare niente sulle elezioni né menzionare Donald Trump".



Lady Gaga, durante la campagna elettorale delle presidenziali americane, è stata una sostenitrice convinta di Hillary Clinton. E quando ha appreso la notizia della vittoria del magnate, lo scorso novembre, prima ha invitato i suoi fan a pregare per l'America e poi è scesa per strada a New York e ha portato avanti per qualche ora una protesta contro il nuovo presidente degli Stati Uniti.



La National Football League, dal canto suo, ha smentito quanto riportato dalla fonte a Entertainment Tonight e ha detto che si tratta solamente di voci messe in giro da persone che vogliono creare polemiche anche dove non ce ne sono. Gli organizzatori hanno fatto sapere che durante la sua esibizione Lady Gaga ospiterà sul palco anche un'ospite d'eccezione: stando ad alcune indiscrezioni si tratterebbe di Beyoncé, insieme alla quale nel 2010 aveva pubblicato la hit "Telephone", già protagonista dell'edizione dello scorso anno del SuperBowl (insieme ai Coldplay e a Bruno Mars). Sempre secondo alcune indiscrezioni, Lady Gaga starebbe preparando una performance spettacolare che la vedrebbe addirittura cantare in cima allo stadio di Houston: lei, al momento, non smentisce né conferma e si limita solamente a pubblicare sui social un'anteprima di quello che sarà il suo spettacolo.