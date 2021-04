Benvenuti ai nuovi Coma_Cose

I Coma_Cose saltano i confini e cambiano pelle. Il duo milanese, con “Nostralgia”, segna un passo importante per il proprio percorso rimescolando le carte del mazzo. Il binomio parte cantata di Francesca - parte rappata di Fausto viene superato, lasciando spazio a sei brani più l’outro in cui i due artisti fondono i loro timbri vocali, cantano con più intensità, cercando soluzioni tecniche e anche sonore diverse dal passato. I Coma_Cose, seppur formato da sei canzoni, rivendicano questo disco come un album e non come un ep. Hanno spiegato nel dettaglio le motivazioni di questa scelta, compatta e intensa, in questa intervista.

Perdono e nostalgia

Il marchio di fabbrica rimane lo stesso, l’attitudine anche, ma il nuovo progetto è molto differente dalla prima fatica discografica “Hype Aura”, uscita nel 2019. È più vario. Abbandonati i giochi di parole e un sound urban preciso, i Coma_Cose, come si era già intuito dall’ep “Due” uscito nel 2020, e dalla canzone con cui hanno partecipato all’edizione 2021 del Festival di Sanremo, “Fiamme negli occhi”, continuano un viaggio alla scoperta di ambientazioni e temi nuovi.

Meno spazio alla città, molto invece alla solitudine, alla provincia, all’introspezione e all’autoanalisi. I sei brani sono l’installazione sonora cresciuta nel corso di un anno anomalo, l’occasione per fermarsi un attimo, scavare a fondo nei ricordi e nelle emozioni del passato per fissarle nel presente: guardarsi indietro e scrutarsi dentro con una nuova consapevolezza, accettando anche gli errori. Un bilancio che passa per le parole “nostalgia” e “perdono”: perdonare se stessi per lasciare andare tutto ciò che è stato motivo di afflizione, questo è il messaggio trasmesso dal megafono dei Coma_Cose. “Nostralgia”, già dal titolo, ha l’ambizione di essere qualcosa di personale e allo stesso tempo di tutti.

Suoni inesplorati

Il disco spazia dall’elettronica al rock e al pop, giocando con i generi e con le voci dei due artisti. Un mix di riferimenti che va da Lucio Battisti ai Sonic Youth. Fausto, in certi frangenti, è talmente cambiato nel modo di cimentarsi vocalmente in alcuni brani, che sembra irriconoscibile. L’album si apre con “Mille tempeste” in cui le fotografie di un viaggio fra città e provincia si muovono fra echi sospesi e lontani. “La canzone dei lupi” è un manifesto del cambiamento dei Coma_Cose. Si tratta di uno dei pezzi più riusciti. Al centro l’amore legato alla libertà, la libertà di non scegliere la strada più facile.

“Discoteche abbandonate” si stende su un tappeto sonoro elettronico e cinematografico, con il sentimento della nostalgia che cresce. Si passa poi alla sanremese “Fiamme negli occhi”, un duetto a tutti gli effetti, e al rock melodico di “Novantasei” in cui cantano: “spesso è più comodo andare via che perdonarsi”. “Zombie al Carrefour” è ancora un altro campo da gioco: un brano piano e voce commovente, una ballad in cui Francesca estende la sua vocalità. I Coma_Cose, con “Nostralgia”, osano, sperimentano e seminano. Sarà interessante capire che strada prenderanno dopo questo ep, che segna una sorta di nuovo inizio.