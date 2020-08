I dischi fondamentali del rock: "#1 Record" dei Big Star

Interrogati sulle caratteristiche distintive del power pop, risponderemmo così. Deve avere

delle chitarre robuste ma non troppo, scintillanti di grazia jingle-jangle ma più muscolari. Deve

avere dei coretti pa-pa-pa a contornare melodie di quelle che non si schiodano più dalla

memoria. Deve essere allegro ma con un retrogusto di malinconia. Preferibilmente deve

essere americano, ma pesantemente influenzato dalla British Invasion, oltre e più che dal

rock’n’roll primigenio (a sua volta ispirazione del beat britannico) e dai Byrds (epigoni del

beat britannico con un surplus di americanità folk).

Il power pop è insomma un circuito che si chiude, un puzzle in cui tutte le tesserine vanno magicamente a posto e non puoi che metterti a canticchiare sha-la-la-la-là. Altri segni particolari... È una faccenda soprattutto degli anni ’70 e ’80, benché vi sia anche oggi chi lo pratica, ma viene dai ’60. È il beat che non è diventato psichedelia. È un anticipo di punk senza iracondia. È il soul dell’adolescente bianco che si strugge nella sua cameretta. Sono tutte le canzoni con le chitarre e la batteria “one-two-three-four” che avrebbero dovuto essere numero uno e invece no.

Interrogati su cosa sia il power pop, metteremmo su il primo 33 giri dei Big Star e non servirebbe aggiungere una parola.

Il testo qui sopra riprodotto è tratto, per gentile concessione dell'editore e degli autori, dal volume "Rock: 1000 dischi fondamentali. Più 100 dischi di culto” , curato da Eddy Cilia e Federico Guglielmi (con Carlo Bordone e Giancarlo Turra) , edito da Giunti nel 2019. Il libro è acquistabile qui.