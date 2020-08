I dischi fondamentali del rock: "Parallel Lines" dei Blondie

Schierati sul versante più pop del panorama punk/wave sviluppatosi nella seconda metà dei ’70 attorno al CBGB e al Max’s Kansas City di New York, i Blondie della cantante Deborah Harry e del chitarrista Chris Stein – coppia anche nella vita – hanno vissuto il loro momento artistico più felice fra il 1977 e il 1978, quando la loro propensione alle melodie accattivanti e alle soluzioni di facile presa era ancora sorretta da discrete dosi di energia r’n’r.

Dosi maggiori nel secondo LP PLASTIC LETTERS, che diede al gruppo la notorietà internazionale, e un po’ più ridotte in questo suo comunque brillante successore, contenente celebri hit quali "Hanging On The Telephone" (cover dei Nerves), "Sunday Girl", "One Way Or Another" e soprattutto quella "Heart Of Glass" che, ballatissima nelle discoteche di tutto il mondo, scandalizzò parecchi puristi.

