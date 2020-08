I dischi fondamentali del rock: "New river head" dei Bevis Frond

Doppio nell’edizione in vinile, NEW RIVER HEAD è uno degli articoli più apprezzati della produzione e allinea venti brani che proiettano magicamente nell’ultimo scorcio di Sixties: una retromania sfacciata al punto di risultare alla fine fuori dal tempo, sostenuta dall’alto livello della scrittura, da una rimarchevole perizia alla chitarra, da un sound sempre sanguigno, da un canto che sa essere assieme aspro ed evocativo. La scoperta d(e)i Bevis Frond può partire da qui, ma la qualità della discografia è tanto omogenea che dovunque si peschi lo si fa bene.

Pensando a un artista rock di culto è molto probabile che il primo nome a venire in mente sia quello di Nick Saloman, londinese classe 1953 che fin da giovanissimo, nei tardi anni ’60, si è consacrato a un sound filo-hendrixiano tra hard e psichedelia, portando avanti in regime di autarchia o al massimo di sostanziale indipendenza una carriera che prosegue tutt’oggi e che nei decenni è stata documentata da un numero elevatissimo di lavori e di progetti. The Bevis Frond, a seconda delle circostanze alias o autentica band, è il principale e ha preso il via nel 1987 con MIASMA, LP autogestito come molti dei suoi successori – un’abbondante ventina solo gli album veri e propri – con il marchio della Woronzow Records.

TRACKLIST

01. Intro (00:19)

02. White Sun (03:28)

03. Drowned (06:56)

04. She's Entitled To (05:00)

05. Waving (03:17)

06. Down In The Well (02:38)

07. New River Head (05:23)

08. Solar Marmalade (08:19)

09. Wild Jack Hammer (05:24)

10. He'd Be A Diamond (02:45)

11. Undertaker (02:11)

12. Stain On The Sun (08:39)

13. It Won't Come Again (06:21)

14. Son of Many Mothers (03:20)

15. Blurred Vision (06:37)

16. God Speed You To Earth (07:21)

17. Motherdust (05:31)

18. Cuvie (02:31)

19. Chinese Burn (02:50)

20. Thankless Task (02:59)

21. The Miskatonic Variations II (16:23)

22. Snow (04:30)

23. My Little Empire - Bonus Track (01:27)

24. Cracked Universe (05:16)

25. Stain On The Sun - Demo (06:52)

26. Ageing Freak - Bonus Track (02:44)

27. Drowned - Demo (05:25)

28. Son Of Many Mothers - Demo (03:37)

29. Heavy On You (04:24)