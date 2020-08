I dischi fondamentali del rock: "Iron Maiden" degli Iron Maiden

Per molti, il disco degli Iron Maiden è il terzo, THE NUMBER OF THE BEAST del 1982, primo con alla voce Bruce Dickinson. Ci sta, ma il vero capolavoro del quintetto inglese guidato dal bassista Steve Harris è questo omonimo, fulminante esordio a base di strutture ritmico-melodiche potenti e ardite sulle quali il cantante Paul Di’Anno – un’autentica forza della natura – imbastisce performance ruvidamente solenni.

Un anno dopo il quasi altrettanto efficace KILLERS, con il nuovo chitarrista Adrian Smith, avrebbe ribadito il concetto con maggiore professionalità, ma gli otto brani di IRON MAIDEN vanno inseriti di diritto fra le pietre d’angolo della cosiddetta New Wave Of British Heavy Metal: dalle crude e travolgenti "Prowler", "Running Free", "Charlotte The Harlot" e "Iron Maiden" all’epica "Phantom Of The Opera", fino alle ballate "Remember Tomorrow" e "Strange World" e alla marcia strumentale "Transylvania", è tutto un fiorire di riff granitici, stacchi fulminei e aperture morbide che qua e là stemperano la tensione. Trentotto minuti di grandissimo rock dove la tradizione hard sposa l’urgenza di rinnovamento e di genuinità istillata dal ciclone punk; e il poderoso Big Bang di un gruppo che, pur perdendo via via smalto, rivestirà per decenni un ruolo da autentico protagonista.

Il testo qui sopra riprodotto è tratto, per gentile concessione dell'editore e degli autori, dal volume "Rock: 1000 dischi fondamentali. Più 100 dischi di culto” , curato da Eddy Cilia e Federico Guglielmi (con Carlo Bordone e Giancarlo Turra) , edito da Giunti nel 2019. Il libro è acquistabile qui.