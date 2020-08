I dischi fondamentali del rock: "Bryter layter" di Nick Drake

Il debutto di Nick Drake, FIVE LEAVES LEFT, è folk e non folk-rock: la batteria c’è giusto nella conclusiva "Saturday Sun". È invece sempre presente in questo secondo (capo)lavoro: quello inteso dall’artefice come il suo album commerciale, paragonabile a una di quelle giornate ottobrine, inondate dal sole, che recano seco un fondo di malinconia, ma di una dolcezza infinita.

Orchestra ancora il maestro Robert Kirby, danno man forte fra gli altri Richard Thompson e John Cale ed è un trattenuto tripudio di archi e ottoni che dilaga attorno a melodie alate, ma dense, e in un frangente almeno – quando in Poor Boy escono alla ribalta controcanti femminili di gusto soul – scopertamente ironiche. Qui e là (Introduction, la traccia omonima, il congedo "Sunday") Drake tace. Un sintomo – forse – del male di vivere che cominciava a consumarlo.

Il testo qui sopra riprodotto è tratto, per gentile concessione dell'editore e degli autori, dal volume "Rock: 1000 dischi fondamentali. Più 100 dischi di culto” , curato da Eddy Cilia e Federico Guglielmi (con Carlo Bordone e Giancarlo Turra) , edito da Giunti nel 2019. Il libro è acquistabile qui.