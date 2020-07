I dischi fondamentali del rock: "Dookie" dei Green Day

A seguire due album editi dalla Lookout!, etichetta indipendente con sede nella loro Berkeley, i Green Day firmavano un contratto con la Reprise, un marchio del gruppo Warner. Non modificando il loro sound a metà fra punk e pop, ma limitandosi a perfezionarlo sul piano formale con Rob Cavallo alla produzione, Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tre Cool – ai tempi neppure ventiduenni – realizzavano così DOOKIE, eloquente manifesto di un’esuberanza post-adolescenziale nella quale il nichilismo convive senza attriti con il desiderio di reagire ai malumori quotidiani anche con il semplice cazzeggio.

Favorito dall’interesse montato attorno al rock alternativo grazie al successo dei Nirvana, e trainato da brani semplici e immediati quali "Burnout", "Longview", "Basket Case", "Welcome To Paradise" e soprattutto il più pacato "When I Come Around", il disco vende milioni di copie in tutto il mondo, portando per la prima volta il punk – assieme a SMASH degli Offspring – nelle zone più alte delle classifiche americane.

Una svolta fondamentale per la storia del rock e per i tre californiani, da qui in avanti stelle di prima grandezza e titolari di album più o meno nello stesso stile... oltre che, purtroppo, ispiratori di un’infinità di insulsi epigoni.

Il testo qui sopra riprodotto è tratto, per gentile concessione dell'editore e degli autori, dal volume "Rock: 1000 dischi fondamentali. Più 100 dischi di culto” , curato da Eddy Cilia e Federico Guglielmi (con Carlo Bordone e Giancarlo Turra) , edito da Giunti nel 2019. Il libro è acquistabile qui.