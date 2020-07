I dischi fondamentali del rock: "Lysergic Emanations" dei Fuzztones

Il classico garage punk trapiantato negli anni ’80: questa la ricetta dei Fuzztones, che avrebbero potuto durare poco come quasi tutti i coevi paladini del recupero (non sempre) creativo delle sonorità Sixties e sono invece in attività da quasi quarant’anni.

A documentare il discorso della band newyorkese guidata dal cantante/chitarrista Rudi Protrudi, un autentico drogato di r’n’r e delle sue mitologie, sarebbe comunque bastato anche solo questo primo LP, meno ruvido e impetuoso dei concerti ma puntuale ed efficace nel rendere giustizia alla vivacissima verve passatista dell’ensemble (qui ancora con la co-fondatrice Deb O’Neir all’organo Vox); molte cover ("The Haunted", "Kenny And The Casuals", "Sonics", "Calico Wall"...) e pochi originali quali "She’s Wicked", "Highway 69", "Just Once" o "Ward 81", perfettamente in tema e all’altezza della situazione.

Il testo qui sopra riprodotto è tratto, per gentile concessione dell'editore e degli autori, dal volume "Rock: 1000 dischi fondamentali. Più 100 dischi di culto” , curato da Eddy Cilia e Federico Guglielmi (con Carlo Bordone e Giancarlo Turra), edito da Giunti nel 2019.

Il libro è acquistabile qui.