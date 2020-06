Laura Marling, canzoni per una figlia immaginaria

di redazione Vinyl

Durante la crisi da pandemia molti artisti hanno scelto di non pubblicare album o di rimandarne l’uscita a tempi migliori. Non così Laura Marling, che ha addirittura anticipato l’uscita in formato digitale del suo settimo album allo scorso 10 aprile. Song For Our Daughter era previsto per l’estate e arriva ora anche in versione fisica.

Un album stupendo, come tutta la discografia della cantautrice inglese. La si paragona spesso a Joni Mitchell per il timbro della voce e per la scrittura: non è un azzardo, e non lo è soprattutto in questo disco.

Song For Our Daughter recupera un tipo di scrittura e di arrangiamenti più semplici rispetto agli album passati: nessuna canzone va oltre i quattro minuti, e non c’è altro che voci, chitarre acustiche qualche percussione e qualche accenno di archi e piano.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM