De André & PFM: un’opera d’arte perduta e restaurata

«L'idea di un tour con un gruppo rock sulle prime mi spaventò, ma il rischio ha sempre il suo fascino». Tra la fine del 1978 e inizio del 1979 Fabrizio De André, andando contro i consigli di molte persone, andò in tour con la PFM per un tour rimasto nella storia e documentato nei due storici album live conosciuti come Arrangiamenti PFM, tratti dai concerti di Bologna e Firenze.

Poco tempo fa è stata ritrovata la registrazione del concerto del 3 gennaio 1979 al Padiglione C della Fiera nella sua Genova. Dopo essere stato un film, quel concerto esce in formato audio per Sony/Legacy doppio formato, CD con libretto, e doppio LP (180 gr).

