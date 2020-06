La formula originale degli Strokes

di redazione Vinyl

Rick Rubin alla produzione e Bird On Money di Basquiat in copertina: il biglietto da visita con cui gli Strokes presentano The New Abnormal non mente. Con il sesto album in studio a quasi due decenni dal debutto, la band newyorchese torna a volare come non accadeva dai tempi di Is This It.

Sarà anche merito dello Shangri-La Studio, ma è indubbio che Julian Casablancas e i suoi sodali questa volta abbiano deciso di ripercorrere i sentieri dei loro esordi, tornando a ciò che sanno fare meglio.

