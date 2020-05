I nuovi confini del rock: Sonic Youth live in Moscow

di redazione Vinyl

Nell’aprile del 1989 i Sonic Youth furono protagonisti di alcuni concerti nell’Unione Sovietica che, immortalati in questo doppio vinile live, mostrano quanto la band fosse in uno stato di grazia.

La maggior parte dell’esibizione (questo doppio Lp è formato da estratti di due diversi concerti) è dedicata all’album Daydream Nation, uscito nel 1988 e che per questo occupava gran parte della scaletta.

La tecnica e l’energia di Thurston Moore e compagni sono avvolgenti e dimostrano quanto il rock di quegli anni fosse davvero capace di tracciare nuove frontiere musicali.

Sono molto divertenti anche i discorsi e i siparietti introduttivi ai brani con battute a cui nessuno ride, visto il clima politico non semplice di quegli anni.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM