Negli anni '90 Bowie aveva già capito a cosa serviva Internet per la musica

Se siete dei collezionisti di Bowie, probabilmente avete già queste registrazioni, se non siete fan sfegatati è una pubblicazione trascurabile, se non per il suo valore storico.

L'album in sé, reso disponibile ora su larga scala, non è granché, va detto: è tratto dal tour di "Earthling" e inciso con Zachary Alford -alla batteria, Gail Ann Dorsey al basso, voci, tastiere, Reeves Gabrels alle chitarre, sintetizzatori, voci e Mike Garson – piano, tastiere, sintetizzatori. La scaletta contiene canzoni di quel disco e del precedente "1.Outside", inciso con Brian Eno e primo capitolo di un concept poi abortito. Soprattutto le canzoni di "Earthling" sono invecchiate male: mostrano la grande volontà di sperimentare, perché Bowie si mise a giocare con i suoni schizofrenici della drum 'n' bass (o "jungle" che dir si voglia), ma è proprio il genere ad essere un po' datato. Alla versione originale si aggiungoono "Pallas Athena" e "V-2 Schneider", canzone di "Hereos" concepito come omaggio a Florian Schneider, il co-fondatore dei Kraftwerk.

David Bowie ha fatto molte cose prima di tutti e questa uscita ce lo ricorda. Nel 1998 lanciò BowieNet, un servizio ad abbonamento mensile che comprendeva l'accesso a internet (un ISP, o Internet service provider) e una serie di contenuti esclusivi per i fan. Una sorta di piattaforma-social ante litteram, quando l'industria e i colleghi ancora si interrogavano a cosa servisse la rete. Tra i servizi offerti dal sito c’erano anche testi, audio e video condivisi direttamente da Bowie e un indirizzo email personalizzato per gli utenti con la formula @davidbowie.com. Nel 1999 realizzò questo "Liveandwell.com", un album dal vivo in edizione limitata solo per gli iscritti a BowieNet: sostanzialmente aveva già capito come usare la rete, creando delle esclusive da regalare e/o da vendere.

TRACKLIST

01. I'm Afraid Of Americans - Live at Radio City Music Hall New York, 15th October, 1997; 2020 Remaster (05:18)

02. The Hearts Filthy Lesson - Live at Long Marston, Phoenix Festival, 20th July, 1997; 2020 Remaster (05:33)

03. I'm Deranged - Live from Amsterdam, Paradiso, 10th June, 1997; 2020 Remaster (07:06)

04. Hallo Spaceboy - Live from Rio de Janeiro, Metropolitan, 2nd November, 1997; 2020 Remaster (05:16)

05. Telling Lies - Live from Amsterdam, Paradiso, 10th June, 1997; 2020 Remaster (05:20)

06. The Motel - Live from Amsterdam, Paradiso, 10th June, 1997; 2020 Remaster (05:45)

07. The Voyeur Of Utter Destruction (As Beauty) - Live from Rio de Janeiro, Metropolitan, 2nd November, 1997; 2020 Remaster (05:49)

08. Battle for Britain (The Letter) - Live at Radio City Music Hall New York, 15th October, 1997; 2020 Remaster (04:34)

09. Seven Years In Tibet - Live at Radio City Music Hall New York, 15th October, 1997; 2020 Remaster (06:19)

10. Little Wonder - Live at Radio City Music Hall New York, 15th October, 1997; 2020 Remaster (06:10)

11. Pallas Athena - Live from Amsterdam, Paradiso, 10th June, 1997; 2020 Remaster (08:41)