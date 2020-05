Le storie e le chitarre dei Perturbazione: "(Dis)Amore"

Un concept album di 23 canzoni con le chitarre. Basterebbero questi dati per capire quanto i Perturbazione vadano per la loro strada. "(Dis)amore" è un disco in cui confluiscono tutti i motivi per cui ci piace la band torinese: saper scrivere canzoni indipendentemente dalle mode, saper raccontare storie, saper trovare sempre il suono giusto per raccontarle.

Anni fa intervistai Joe Jackson e gli chiesi perché aveva fatto un concept album. "Is concept album a dirty word?" mi rispose con il suo sarcasmo inglese. Figuratevi ora che le piattaforme favoriscono soprattutto i singoli... Ma l'album continua ad avere un suo senso di racconto e di testimonianza della vitalità artistica di una band. E che vitalità, per i Perturbazione: 23 canzoni che raccontano il percorso di una storia d'amore, dal primo incontro (la stupenda "Le spalle nell'abbraccio") al disamore, appunto, come in "Io mi domando se eravamo noi", che qua vedete in una home version per Rockol.

23 capitoli che costituiscono un arco narrativo (qua invece l'intervista a Tommaso Cerasuolo che spiega le origini letterarie del disco). Ma un percorso fatto di canzoni-canzoni, godibili fruibili indipendentemente dal concept. Rispetto a “Le storie che raccontiamo” (2016) e "Musica X" (2013), i Perturbazione hanno asciugato il suono, giocando soprattutto sull'interazione tra chitarre e sezione ritmica, citando qua e là i loro artisti preferiti (un esempio per tutti il riff di "Taxi taxi" sembra uscire dritto da un disco degli Smiths), ma rimanendo fedeli a se stessi: questo album è la quintessenza dei Perturbazione. C'è poca elettronica, c'è qualche tastiera e c'è molta volontà di una forma-canzone classica sia nell'impianto musicale che in quello melodico e narrativo.

Un disco che funziona sia in maniera lineare e organica, sia come una playlist, sia come una raccolta di racconti di Raymond Carver: potrebbe essere stato scritto e inciso tanto negli anni '80 per certi riferimenti al pop rock di quel periodo, quanto 10 o 20 anni fa per come ha la band ha anticipato certi suoni ora diffusi nella musica italiana, quanto durante la pandemia (anche se per questo motivo è stato rimandato di un paio di mesi) per come suona attuale. Comunque bentornati.