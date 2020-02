Tutti gli EP dei NOFX

di redazione Vinyl

Come si dice comunemente, i NOFX sono una di quelle band che non hanno bisogno di presentazione, con una carriera iniziata nel lontano 1983 e 27 anni di militanza sui palchi di tutto il mondo.

Il loro hardcore punk melodico, tecnico e divertente, è divenuto una specie di marchio di fabbrica, imitatissimo, ma mai raggiunto – a testimonianza di una formula difficile da replicare.

Con questo doppio album il bassista/cantante Fat Mike – nonché boss della loro etichetta personale Fat Wreck Chords (una indie davvero “miliardaria”) – ha deciso di riunire buona parte degli Ep pubblicati dal gruppo e il risultato è una collection di 30 pezzi che spaziano dalla prima uscita su Fat Wreck (The PMRC Can Suck On This) alla più recente Cokie The Clown, così da permettere ai fan di completare eventuali lacune nella collezione – o, semplicemente di avere tutto sottomano in un’unica release.

