La psicanalisi pop di Francesco Gabbani non perde mai il sorriso

“Viceversa”, il quarto album di Francesco Gabbani, è un inno alla condivisione e all’abbandono dell’individualismo. La title track (scritta con la collaborazione di Pacifico e prodotta da Matteo Cantaluppi) con cui l’artista carrarese ha raggiunto il secondo posto all’ultima edizione del Festival di Sanremo ne è una fotografia nitida. Un brano in cui l’amore è un “dare” e un “ricevere”. Il nuovo progetto, attraverso ballate, canzoni più intime, piano e voce, ritmi caldi e “gabbanate”, come le definisce lo stesso artista, cioè canzoni pop ricche di ironia, è il tentativo di interpretare il complesso rapporto tra l’individuo e la collettività, iniziando da un’analisi della propria dimensione.

A differenza del precedente album “Magellano”, in cui il comune denominatore tra i vari brani era il viaggio, in “Viceversa” si lascia spazio all’interpretazione dell’ascoltatore, che è sempre stata una cifra stilistica di Gabbani, ma che qui fa da perno a tutto il progetto. Anche “Occidentali’s Karma”, il tormentone con lo scimmione sul palco, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 2017, in realtà non è una canzone banale e ha diversi piani di lettura: in queste nuove nove canzoni si va più in profondità arrivando a una scrittura che lascia parlare la parte interiore. La produzione è curata da Cantaluppi e da Ivan Rossi.

Ogni brano di questo album è una sorta di psicanalisi, lontana però da qualunque forma accademica, ma più orientata verso un sorriso. Nel brano d’apertura dell’album, “Einstein”, l’artista racconta del suo viaggio alla ricerca di un “io” non ancora del tutto trovato. Tutto parte da un dialogo immaginario tra il cantautore e Albert Einstein. “Il sudore si appiccica” strizza l’occhio alla disco-music e punta il dito sugli eccessi dell’individualismo. “Cinesi” porta con sé una domanda: “ma che fretta c’è?”. E lo fa, anche qui, su un’energia musicale potente. “Shambola” è un pezzo giocoso, un’esclamazione di vittoria quando proliferano sentimenti che diventano la linfa vitale di un rapporto capace di andare al di là del tempo e dello spazio. “Duemiladiciannove” si ricollega alla traccia d’apertura e trasmette una sorta di relatività dell’esistenza in cui tutto è un continuo divenire. Poi si passa dai ritmi vivaci di “È un’altra cosa” a un brano più molleggiato e cantautorale come “Bomba pacifista” dove Gabbani dimostra anche di saper giocare con la voce elencando “armi pacifiste” per combattere l’indifferenza. “Cancellami” è il brano di chiusura del progetto, con cui l’artista sceglie di raccontare la fine di un rapporto d’amore. Non vuole essere dimenticato, ma evitare che i ricordi possano trasformarsi in una dolorosa zavorra con cui convivere. È una canzone di respiro che chiude un album vario in cui Gabbani riesce a raccontare, a suo modo, tutto quello che sente e vede.