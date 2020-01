Halsey e le ombre di un arcobaleno pop

di redazione Vinyl

La popstar statunitense si racconta attraverso sedici canzoni in modo più profondo rispetto ai due precedenti progetti.

Manic è un viaggio autobiografico dentro le gioie e i dolori di una venticinquenne che per compiere un passo avanti, a livello umano e di carriera, decide di confrontarsi con se stessa.

Non è un caso che il primo pezzo del disco si chiami Ashley, il vero nome di Halsey, mentre il secondo brano sia un tributo a una figura sognante come Clementine, personaggio protagonista del film Se mi lasci ti cancello, interpretato da Kate Winslet.

Il disco è camaleontico, ricco di sfumature pop che abbracciano tanti e diversi generi finendo perfino in alcune influenze legate al rock e al country, basta ascoltare 3 AM.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM