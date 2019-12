St. Vincent: non c’è due senza tre

Mettete insieme un’artista come St. Vincent e una dj del calibro di Nina Kraviz: il risultato non può che essere un album magnetico e sperimentale come “Masseduction Rewired”.

Di “Masseduction”, pubblicato nel 2017, St. Vincent aveva già proposto una versione alternativa, interamente acustica, nel 2018.

Ora i brani di quel disco sono stati ripresi nuovamente dalla celebre dj russa che, in veste di direttore artistico, ne ha curato i remix.

Tra i nomi scelti per questa collaborazione troviamo Laurel Halo, Jlin, Fred P, Mala, Midland, Pearson Sound e Population One (AKA Terrence Dixon), oltre a quelli dell’etichetta della stessa Kraviz come PTU, Buttechno e Roma Zuckerman.

Tra i brani di punta del LP originale spiccano, ancora una volta, “Los Ageless” (qui remixato da EOD) e “New York”, ora in una triplice versione firmata da Kraviz che ne cura anche le parti vocali.

È un crossover interessante quello messo in atto da Annie Clark e Nina Kraviz. Certo è che se questo album non ci fosse, forse non bisognerebbe neppure inventarlo, perché non aggiunge nulla alla bellezza di “Masseduction” né a quella della sua rivisitazione acustica con il pianista Thomas Bartlett.

Tuttavia l’esperimento è interessante e sicuramente fa tendenza, considerata l’originalità delle due artiste.

Nina Kraviz, nota per gli azzardi nel mixare house e techno - giocando anche con brani degli anni Sessanta e Settanta - e per lo stato di trance in cui sembra sprofondare durante le sue performance, si sposa perfettamente con la visione di St. Vincent che, a sua volta, spazia dall’elettropop a tinte fluo a set acustici con chitarra e piano.

Al di là dei gusti personali, questo album rappresenta la possibilità delle canzoni di prestarsi a molteplici travestimenti e interpretazioni. Una predisposizione che, d’altra parte, caratterizza tanto l’arte di St. Vincent quanto quella di Nina Kraviz.